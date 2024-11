Comunicado Enseñanza e Intervención Social CNT Comarcal Sur Madrid ante las movilizaciones por el inicio de curso 2020/21

Desde Enseñanza e Intervención Social CNT Comarcal Sur Madrid queremos hacer público que ante el despropósito de inicio de curso que la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid pretende llevar a cabo, nos vamos a sumar a las movilizaciones y a las huelgas anunciadas por los sindicatos CCOO, UGT, STEM y CGT y las comunidades educativas para bloquear el inicio de curso. Vamos a secundar las huelgas y las movilizaciones por responsabilidad, porque queremos que se asegure la integridad de las personas, porque no queremos que se ponga en peligro a nadie a través de los centros educativos públicos y porque queremos avanzar en mejoras laborales y educativas queremos partir desde lo que nos ha quitado desde antes de 2011. De momento, los sindicatos antes mencionados plantean las siguientes fechas de huelga: 22 y 23 de Septiembre.

Queremos hacer un llamamiento no sólo a docentes, sino también a personal no docente de los centros educativos, estudiantes y familias a unirse a estas movilizaciones y organizarse en asambleas. Mientras existan asambleas que quieran luchar, nosotros/as apoyaremos estas luchas. Por lo tanto, desde nuestro sindicato ofrecemos legalizar en el futuro aquellas huelgas y actuaciones que cuenten con el apoyo mayoritario de las asambleas y de las comunidades educativas.

¿Pero qué exigimos con estas movilizaciones?

Más contrataciones de docentes para bajar las ratios.

Planes reales de seguridad sanitaria en las aulas que incluyan la presencia de personal sanitario en los centros educativos, protocolos que impidan contagios y material sanitario para todas las personas que pasan por los centros de enseñanza.

que incluyan la presencia de personal sanitario en los centros educativos, protocolos que impidan contagios y material sanitario para todas las personas que pasan por los centros de enseñanza. Que se exima a los/as docentes de responsabilidad ante posibles contagios en las aulas.

Contratación directa de más personal de limpieza para asegurar que se mantienen las condiciones sociosanitarias.

para asegurar que se mantienen las condiciones sociosanitarias. Medidas y recursos para la corrección de la brecha digital

Planes reales con recursos de atención a la diversidad en las aulas.

en las aulas. Dotación de material e infraestructuras que aseguren que se pueden continuar las clases en casa en el caso de que haya nuevos confinamientos y el reconocimiento de las horas de más que se trabajan para la preparación de nuevos materiales.

que aseguren que se pueden continuar las clases en casa en el caso de que haya nuevos confinamientos y el reconocimiento de las horas de más que se trabajan para la preparación de nuevos materiales. Reducción de horas de trabajo con remuneración a los/as trabajadores/as con hijos menores de 14 años a su cargo que tengan que apoyarles en sus horas de estudio.

con remuneración a los/as trabajadores/as con hijos menores de 14 años a su cargo que tengan que apoyarles en sus horas de estudio. Recuperar las condiciones laborales previas a los recortes de 2011 , incluidas la reducción de la carga lectiva y el aumento de sueldos de todos/as los/as trabajadores/as que no se han hecho desde entonces.

, incluidas la reducción de la carga lectiva y el aumento de sueldos de todos/as los/as trabajadores/as que no se han hecho desde entonces. Que no se recorten las segundas lenguas en educación secundaria y que cambio se eliminen las horas de religión.

Reiteramos nuestro ánimo favorable a la movilización. No queremos olvidar sin embargo nuestra naturaleza asamblearia y autogestionaria por lo que hacemos un llamamiento a todos los profesionales a la participación no solo en las movilizaciones si no en las asambleas de centro y concentraciones en los centros educativos, pero también animamos a participar en organizaciones sindicales asamblearias y horizontales todos los días

Solo mediante estos días podemos acabar con la vorágine privatizadora de la educación madrileña que sirven para enriquecer manos privadas.

Creemos necesario una revisión de la política educativa que va desde el currículum hasta las formas de participación en la vida educativa del alumnado y así como de madres y padres.

Desde esta organización sindical entendemos estas movilizaciones como un inicio del cambio de las políticas educativas, por lo que cesaremos en nuestro empeño con nuevas movilizaciones para conseguir estos objetivos Enseñanza e Intervención Social CNT Comarcal Sur Madrid

Mail: *protected email* / Twiter: @SEIScomarcalCNT

Madrid 20 de agosto de 2020

